Голкіпер збірної України Анатолій Трубін відреагував на поразку в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Франції (0:2).

Думаю, не тільки по-воротарськи, а взагалі було дуже важко. Збірна Франції – гарний опонент. Другий гол? Воно все так швидко відбулося. Вже діяв по ситуації, але Мбаппе дуже якісно завершив.

Звичайно, якби все інакше склалося, могли зачепитися за очки. Але це вже минуле, тому готуємося далі, наступна гра буде важлива. Потрібно набирати свої залікові бали.

В епізодах з голами важко було. Я, звичайно, передивлюся ще момент, що б я міг зробити краще, але так навскидку – не знаю, дуже добре завершили гравці. Не знаю, потрібно дивитися. Звичайно, що ми вірили. Був момент, але, на жаль, не вдалося завершити.

Який сейв можу занести собі в актив? Та ніякий. На жаль, ми програли, тому… Сказав Трубін в інтерв’ю ua.tribuna.com.