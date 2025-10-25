У дев'ятому турі Ліги 1 відбувся матч між Брестом та ПСЖ, у якому з перших хвилин у складі парижан зіграв центральний захисник збірної України Ілля Забарний.

Парижани відкрили рахунок ще в першому таймі: Вітінья віддав пас у штрафний майданчик, де Ашраф Хакімі точно пробив у нижній кут воріт. Перед перервою ПСЖ подвоїв перевагу - Хвіча Кварацхелія видав точну передачу на Хакімі, який зблизька відправив м'яч у дев'ятку. На перерву команди пішли за рахунку 2:0.

У другій половині Брест мав шанс скоротити розрив, але Кастільйо не реалізував пенальті, пробивши вище воріт. В кінцівці поєдинку ПСЖ забив третій м'яч.

Забарний провів на полі усі 90 хвилин, а матч завершився впевненою перемогою ПСЖ.

Ліга 1, дев’ятий тур

Брест – ПСЖ – 0:3

Голи: Хакімі, 29, 39, Дуе, 90+6