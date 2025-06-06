Французькі зірки травмовані. Вони залишають тренувальний табір збірної та не зіграють з Німеччиною
Команда Дідьє Дешама має кадрові проблеми
близько 2 годин тому
Збірна Франції в неділю зіграє з Німеччиною за третє місце у Лізі Націй.
Другий півфінал Ліги Націй виявився захоплюючим видовищем. Зрештою, Іспанія гратиме за золото, здобувши перемогу над Францією з рахунком 5:4.
Як виявилось, поразка від чемпіонів Європи – не єдина погана новина для Дідьє Дешама. Інша – травми двох зіркових гравців.
Усман Дембеле та Бредлі Баркола отримали травми. Обидва пройшли детальні тести у п'ятницю, які підтвердили травми. У першого зі згаданих гравців травма чотириголового м'яза стегна, у другого – проблема з правим коліном.
Обидва гравці повернуться до ПСЖ, з яким їм доведеться зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Найменше тижня тому вони грали у фіналі Ліги чемпіонів.
Дешам не має наміру викликати нікого нового на заміну травмованим гравцям. Недільний матч проти Німеччини розпочнеться о 16:00.