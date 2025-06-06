Павло Василенко

Збірна Франції в неділю зіграє з Німеччиною за третє місце у Лізі Націй.

Другий півфінал Ліги Націй виявився захоплюючим видовищем. Зрештою, Іспанія гратиме за золото, здобувши перемогу над Францією з рахунком 5:4.

Як виявилось, поразка від чемпіонів Європи – не єдина погана новина для Дідьє Дешама. Інша – травми двох зіркових гравців.

Усман Дембеле та Бредлі Баркола отримали травми. Обидва пройшли детальні тести у п'ятницю, які підтвердили травми. У першого зі згаданих гравців травма чотириголового м'яза стегна, у другого – проблема з правим коліном.

Обидва гравці повернуться до ПСЖ, з яким їм доведеться зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Найменше тижня тому вони грали у фіналі Ліги чемпіонів.

Дешам не має наміру викликати нікого нового на заміну травмованим гравцям. Недільний матч проти Німеччини розпочнеться о 16:00.