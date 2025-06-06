Павло Василенко

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе розчарувався суддівством вчорашнього півфіналу Ліги націй, який його команда програла Іспанії з рахунком 4:5.

Після закінчення матчу Мбаппе відразу підійшов до арбітра Майкла Олівера і поскаржився, що англійський рефері не справедливо визначив кількість компенсованих хвилин.

Олівер вирішив компенсувати п'ять хвилин, і цю компенсацію було продовжено ще на хвилину через перерву у грі. Однак скрупульозні статистики підрахували, що замість 360 секунд компенсації активно було зіграно лише 165 секунд.

У компенсований час було «втрачено» загалом 195 секунд (вихід на заміну Меріно 25 секунд, два аути Кукурельї 20, удав від воріт Сімона 25, після голу Франції 30 секунд, після фолу Руїса 55, удар від воріт Меньяна 15, після фолу Коло-Муані 25).