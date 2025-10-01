Сьогодні, 1 жовтня, ПСЖ проведе виїзний матч проти Барселони у рамках основного етапу Ліги чемпіонів. У попередній грі чемпіонату проти Осера (2:0) Ілля Забарний провів усі 90 хвилин на полі та забив гол.

Французькі видання Le Parisien та L'Équipe, чиї прогнози цього сезону майже завжди виправдовуються, очікують, що український захисник вийде у стартовому складі. Його партнером у центрі оборони, за прогнозами ЗМІ, стане Пачо. Варто зазначити, що нещодавно травму отримав Маркіньйос, і його відновлення триватиме кілька тижнів.

Крім того, ПСЖ зіткнувся із серйозними кадровими проблемами в атаці — у майбутньому матчі не зможуть допомогти команді травмовані Хвіча Кварацхелія, Дезіре Дуе та Усман Дембеле.