Павло Василенко

Фулгем не полишає спроб підписати бразильського вінгера Кевіна, попри жорстку позицію Шахтаря, який вимагає за свого таланта щонайменше 40 мільйонів євро. Про це повідомляє Sky Sports.

Для лондонського клубу питання посилення атакувальної лінії стало критичним. Влітку «дачники» підписали лише одного новачка – резервного воротаря, який дістався їм у статусі вільного агента. Тож головному тренеру Марку Сілві необхідні якісні креативні гравці в передній лінії.

Саме тому Фулгем не припиняє переговорів із «гірниками», адже трансферне вікно закриється вже за п’ять днів.

Кевін нині перебуває у відмінній формі: у поточному сезоні він провів чотири матчі, забивши чотири голи та віддавши дві гольові передачі. Його контракт з донеччанами чинний до 31 грудня 2028 року, а ринкова вартість за даними Transfermarkt оцінюється у 12 мільйонів євро.

Нагадаємо, бразилець перейшов до Шахтаря з Палмейраса у січні 2024 року за 12 мільйонів євро плюс бонуси.