УЄФА затвердив бригаду арбітрів на матч-відповідь донецького Шахтаря з СЕрветтом в четвертому раунді кваліфікації Ліги конференцій.

Головним суддею зустрічі зі швейцарським Серветтом стане 41-річний іспанець Гільєрмо Куадра, який вже відомий українським вболівальникм по поєдинку групового етапу Ліги націй між збірними України та Чехії (1:1). Його асистентами виступлять Анхел Невадо Родрігес та Гуадалупе Поррас, четвертим суддею призначено Матео Бускетса Феррера.

На відеоасистенті VAR працюватимуть Сесар Сото та його помічник Мігель Ортіс.

Перший матч завершився нічиєю 1:1. Зустріч-відповідь відбудеться на стадіоні Стад де Женев у Женеві, початок о 22:00.