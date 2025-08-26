Павло Василенко

Донецький Шахтар знову підтвердив свою репутацію мисливця за бразильськими талантами. Клуб домовився з Флуміненсе про перехід 18-річного атакувального півзахисника Ісаке Сілви, випередивши у боротьбі за підпис гравця Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

За інформацією Globo, угоду було остаточно закрито 24 серпня. Трансфер обійшовся «гірникам» у 10 мільйонів євро плюс 2 мільйони бонусами, а бразильський клуб збереже за собою 10% від майбутнього продажу футболіста.

Ісаке вже встиг заявити про себе на дорослому рівні: він провів 12 матчів за першу команду Флуміненсе, сумарно відігравши 483 хвилини. У складі команди U-20 він відіграв 10 поєдинків, де записав на свій рахунок 2 голи та асист.

Попри те, що Transfermarkt оцінює молодого хавбека у скромний 1 мільйон євро, Шахтар бачить у ньому набагато більше. Історія знає чимало прикладів, коли донеччани перетворювали юних бразильських талантів на зірок європейського футболу.

Чи стане Ісаке Сілва новою легендою Шахтаря – покаже час, але беззаперечно одне: цей трансфер уже виглядає справжнім стратегічним успіхом «гірників».