В останні години Бенфіка направила донецькому Шахтарю пропозицію на суму від 25 до 27 мільйонів євро за півзахисника Георгія Судакова, повідомляє Maisfutebol. Український клуб розпочав переговори, розраховуючи отримати близько 30 мільйонів євро, проте португальський клуб намагається домовитись про зниження вартості.

Судаков став ключовою метою Бенфіки для посилення півзахисту після невдалих спроб підписати Тьяго Альмаду, Жоау Фелікса та Мохамеда Амура. Варто зазначити, що у складі Бенфіки вже грає українець і колишній партнер Судакова із Шахтаря воротар Анатолій Трубін.

У сезоні-2025/26 Судаков провів за донецький клуб сім офіційних матчів, відзначившись однією результативною передачею.

Раніше повідомлялося, що Судаков поставив ультиматум Шахтарю.