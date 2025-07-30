Павло Василенко

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко може стати гравцем Фулгема, який також базується в Лондоні.

Як повідомляє GiveMeSport, Фулгем шукає варіанти підсилення команди. Арсенал же готовий продати Зінченка за суму близько 15 мільйонів фунтів.

Зазначається, що Фулхем веде перемовини з представниками Олександра з початку червня і зараз розглядає можливість зробити офіційну пропозицію.

У минулому сезоні 28-річний Зінченко зіграв 789 хвилин в 23 матчах за свій клуб, в яких записав на свій рахунок один гол і одну результативну передачу.

Його контракт з «канонірами» розрахований до 30 червня 2026 року, а портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість гравця в 20 мільйонів євро.

У минулому сезоні Арсенал став другим в АПЛ, а Фулгем фінішував на 11-му місці.