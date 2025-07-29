Журналіст: «У Зінченка велика зарплата, тому Арсеналу буде важко його позбутися»
Грем Бейлі — про ситуацію з українцем у лондонскому клубі
29 хвилин тому
Головний кореспондент видання TBR Football Грем Бейлі прокоментував трансферну ситуацію навколо українського захисника Олександра Зінченка.
— З Зінченком буде складно розлучитися, а от Кивьор піде. Підписання Якуба не буде дуже дорогим, тому що в нього невелика зарплата. У Зінченка ситуація інша — в нього великий оклад, тому буде важко. Думаю, ця історія тягнутиметься до серпня, і, ймовірно, це буде оренда, якщо клубу вдасться від нього позбутися. Але це не точно, бо він сидить на великих грошах, — зазначив Бейлі.
У сезоні 2024/2025 Олександр Зінченко провів 23 матчі у складі Арсенала, відзначившись голом і результативною передачею. Контракт українця з клубом чинний до літа 2026 року.
Також, після розмови з головним тренером Артетою Зінченко дав згоду залишитися в Арсеналі.
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