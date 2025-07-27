Арсенал та Ньюкасл провели контрольну зустріч у Сінгапурі у рамках підготовки до нового сезону 2025/26.

Першим відзначився новачок Ньюкасла Ентоні Еланга, який вивів свою команду вперед. Проте ще до перерви лондонський клуб зумів переламати перебіг поєдинку та вийти вперед.

У другому таймі Джейкоб Мерфі зрівняв рахунок, але незабаром Мартін Едегор впевнено реалізував пенальті, поставивши крапку у матчі 3:2 на користь Арсеналу. Відзначимо, що Олександр Зінченко з’явився на полі за рахунку 2:2 на 70-й хвилині.

Найближчим часом обидва колективи проведуть ще по одній товариській зустрічі. Вже в середу Ньюкасл зіграє проти збірної зірок південнокорейської ліги, а на день пізніше Арсенал зустрінеться з Тоттенгемом у Гонконгу.

Товариський матч

Арсенал – Ньюкасл – 3:2

Голи: Меріно, 33, Мерфі, 35 (аг), Едегор, 84 (пен) – Еланга, 6, Мерфі 58

Раніше повідомлялося, що Зінченко на прохання Артети готовий залишитись в Арсеналі.