21-річний хавбек Шер Ндур поділився враженнями від впевненої перемоги у першому поєдинку проти Полісся у рамках четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій, що завершився з рахунком 3:0.

«Було важко, але ми це знали. На жаль, Мойзе отримав червону картку в першому таймі, але таке трапляється. Після цього ми захищалися компактно й добре завершили гру.

Можливо, це перший сезон, коли я стартую з початку разом із тими самими партнерами. Справжнім Ндуром я ще не став, адже працюю, як і вся команда, але я прогресую, і ми всі можемо провести чудовий сезон.

Про те, що я вийду в основі, знав вже кілька днів, але одразу зрадів і не міг дочекатися початку справжньої гри. Дуже радий і своєю грою, і командною.

У фазі оборони я був готовий накривати їхнього плеймейкера, граючи ближче до позиції треквартисти, а у фазі володіння діяв як мецала, плаваючи між півзахистом і Гудмунссоном. Нам подобається міняти позиції, відкриватися й багато комбінувати між собою. Думаю, у нас це добре виходить.

Що сказали Мойзе після червоної? Я не зрозумів цього вилучення, адже його спровокували, смикаючи за волосся. Але він буде свіжим до матчу з «Кальярі».

Пенальті? Я не переглядав епізод, але Понграчич фізично сильніший за нього, він виграв дуель.

У нас чудова група, гарна атмосфера в роздягальні. Ми всі друзі: коли починається тренування, панує радість, але є й серйозність. На полі ми конкурентні й можемо провести великий сезон», – сказав Ндур.