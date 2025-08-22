Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань в інтервю сайту Sport-Express.ua прокоментував перший поєдинок раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти італійської Фіорентини (0:3).

«Я думаю, що перше – потрібно розуміти: клас Фіорентини сьогодні був вищим. Але я не можу сказати, що робота хлопців зовсім не відповідала цьому рівню. Вони не заслуговували на таку велику поразку.

Проте треба розуміти, що Фіорентина – це команда, гравці якої коштують сумарно більше 250 мільйонів. Для нас це досвід. Ми повинні стати сильнішими, якщо правильно проаналізуємо цей матч. Хлопці засмучені, бо рахунок не відповідає грі.

Коли ми пропустили другий м’яч, гра вже змінилася. У більшості ми не використали свої шанси, робили забагато помилок. Особливо третій гол – він був зовсім нелогічним. Ми завжди працюємо над балансом, але у цьому матчі його не вистачило».