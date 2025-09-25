Павло Василенко

Калвін Філліпс знову вийшов на поле в офіційному матчі вперше за довгі 645 днів.

У середу Манчестер Сіті впевнено здолав Хаддерсфілд (2:0) у третьому раунді Кубка англійської ліги. Головний тренер «містян» Хосеп Гвардіола вирішив дати шанс резервістам, але голи, як завжди, забивали зірки – відзначилися Філ Фоден та Савіньо.

Та головною подією вечора став вихід на поле 29-річного Філліпса. Він з’явився на 83-й хвилині, замінивши Ніко Гонсалеса, і отримав овації трибун.

Останній раз хавбек грав за Манчестер Сіті ще 19 грудня 2023 року, коли вийшов на кілька хвилин у півфіналі Клубного чемпіонату світу проти Урава Ред Даймондс.

Після переходу на «Етіхад» майже за 50 мільйонів євро Філліпс не виправдав очікувань – форму зіпсували травми, а два останні сезони він провів в оренді у Вест Гемі та Іпсвічі.