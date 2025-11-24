Півзахисник Мілана Крістіан Пулішич розповів про свої емоції після важливої перемоги над Інтером, яку команда здобула напередодні.

«Досягнутий результат дуже важливий. Це просто піднімає нас на більш високий рівень, і так, я дуже радий повернутись після важких моментів останнього місяця і допомогти команді перемогти. Я думаю, що можу стати ще кращим. Поки що не почуваюся на 100% готовим після травми.

Команді справді було важко, навіть коли ми вели у рахунку, і ви бачили, як ми оборонялися останні 30 хвилин. Я думаю, у нас справді добрий командний дух, воля команди неймовірна. Ми довели гру до кінця і почуваємося впевнено перед наступними матчами», — сказав американець для CBS Sports.