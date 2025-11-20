Півзахисник Адрієн Рабьо, який перейшов до Мілана минулого літа, близький до повернення на поле після травми. У вівторок француз провів повноцінне заняття з основною групою і тепер може вийти у найближчому дербі проти Інтера. Хавбек був відсутній майже місяць, і його втрата помітно позначилася на грі команди — за цей час Мілан зміг здобути лише дві перемоги та три нічиї.

Рабьо став одним із ключових трансферів минулого літа, уклавши вигідний для клубу контракт. Його поява дозволила Модрічу зміститися глибше і виконувати роль плеймейкера, а разом із Ардоном Яшарі центр поля отримав необхідний баланс.

Після одинадцяти турів Мілан ділить третій рядок турнірної таблиці з Наполі, в обох команд по 22 очки.

Раніше повідомлялося, що Тьяго Сілва може стати гравцем Мілана.