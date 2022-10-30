Гаттузо: «Хаві каже, що «Барселона» була кращою за «Валенсію». Я, напевно, дивився інший матч»

Головний тренер «Валенсії» Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від «Барселони» (0:1) в Прімері і прокоментував слова Хаві після матчу. Фахівця цитує Marca.

Але якщо він говорить, що «Барселона» перевершувала «Валенсію», то я з ним категорично не згоден. Мені здається, я дивився інший матч. У першому таймі ми багато ризикували, а дій суперника я не пам'ятаю».