Хаві – про важку перемогу над «Валенсією»: «Барселона» виглядала краще, ніж суперник»
Гаттузо: «Хаві каже, що «Барселона» була кращою за «Валенсію». Я, напевно, дивився інший матч»
Каталонська команда вирвала перемогу на 93 хвилині
Головний тренер «Валенсії» Дженнаро Гаттузо прокоментував поразку від «Барселони» (0:1) в Прімері і прокоментував слова Хаві після матчу. Фахівця цитує Marca.
«Я поважаю Хаві. Він відмінний тренер, мені подобається його розуміння футболу.
Але якщо він говорить, що «Барселона» перевершувала «Валенсію», то я з ним категорично не згоден. Мені здається, я дивився інший матч. У першому таймі ми багато ризикували, а дій суперника я не пам'ятаю».
Раніше стало відомо, що Хаві повторює шлях Хосепа Гвардіоли в «Барселоні».
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