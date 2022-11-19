Гура спробував пояснити, як «Олександрія» пропустила чотири м'ячі за 15 хвилин

Юрій Гура / Фото - ФК Шахтар

Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура розповів про причини розгромної поразки у матчі 14-го туру УПЛ проти «Зорі» (1:4). Слова фахівця передає прес-служба «городян».

Тяжко так, коли припускаємо такі помилки, а потім йде все до розгрому. Ці ж помилки при розрізних передачах, на них же нас і піймали. Ми давали акцент на цьому у перерві. Ну так сталося.