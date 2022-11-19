Тренер «Зорі»: «Бутко, взагалі-то, захисник, але він використав два моменти з «Олександрією»
Гура спробував пояснити, як «Олександрія» пропустила чотири м'ячі за 15 хвилин
«Зоря» розгромила «городян» у матчі УПЛ
Юрій Гура / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер «Олександрії» Юрій Гура розповів про причини розгромної поразки у матчі 14-го туру УПЛ проти «Зорі» (1:4). Слова фахівця передає прес-служба «городян».
Два різних тайми було. Перший тайм був рівним, боротьба рівною. Але у другому таймі припустилися помилок. Пішов якийсь розлад. Пропустили один, потім другий.
Тяжко так, коли припускаємо такі помилки, а потім йде все до розгрому. Ці ж помилки при розрізних передачах, на них же нас і піймали. Ми давали акцент на цьому у перерві. Ну так сталося.
Раніше думкою з приводу гри поділився наставник «Зорі» Патрік ван Леувен.
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