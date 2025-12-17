Спортивний директор Вереса Юрій Габовда під час зібрання наглядової ради висловився щодо матчу 15 туру УПЛ з Металістом 1925, який не був дограний. Його слова наводить пресслужба клубу.

В медіа відбувається максимальний тиск на наш клуб. Чомусь усіх зачепило слово «логістика». Але це не про кілометри. У нас є чіткий план роботи і підготовки. Жоден з представників клубу жодного разу не сказав, що ми не готові грати. Але не менеджери Металіста 1925 вказуватимуть нам, коли і з ким грати.

У Веслі, наприклад, була на понеділок запланована операція. Ми про це не говоримо. Про спортивний принцип нам закидають? Ок! Веслі не мав готуватися до гри взагалі, бо він місяць на уколах. Ми звернулися до Металіста 1925 з проханням дозволити включити до заявки Сергія Стеня та Ігната Пушкуцу. Згідно з контрактними зобовʼязаннями між клубами, вони не могли грати проти харківʼян. Я звернувся за таким дозволом. Просто в заявку включити! Але ми отримали категоричну відмову. Пушкуці за U-19 дозволили зіграти. Ось вам спортивний принцип, - пояснив Габовда.