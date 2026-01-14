Півзахисник мадридського Атлетіко Конор Галлагер зробив ще один крок до переходу в англійський Тоттенгем Хотспур. Футболіст успішно пройшов медичне обстеження, необхідне для завершення трансферу, про це повідомив журналіст Бен Джейкобс у соціальній мережі Х.

Конор Галлагер успішно пройшов медичне обстеження в Тоттенгемі та підпише контракт терміном на п’ять з половиною років.

Раніше з’являлася інформація, що лондонський клуб готовий заплатити близько 40 мільйонів євро за повноцінний трансфер 25-річного англійця з іспанського гранда.

У поточному сезоні іспанської Прімери Галлагер провів 19 матчів, у яких відзначився двома забитими м’ячами. Також на його рахунку шість поєдинків та один гол у Лізі чемпіонів.