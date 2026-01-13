Аталанта близька до гучного посилення лінії нападу. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Бергамаски повністю узгодили перехід Джакомо Распадорі з мадридського Атлетіко.

Угода була закрита в найкоротші терміни після нічних переговорів, під час яких керівництво Аталанти оперативно домовилося як з іспанським клубом, так і з футболістом. Сума трансферу становитиме 23 мільйони євро.

Інтриги додає той факт, що основним фаворитом у боротьбі за італійського нападника вважалася Рома, проте Аталанта спрацювала швидше та зуміла перехопити гравця у римлян. Найближчими днями Распадорі прилетить до Італії для проходження медогляду та підписання контракту.

Нагадаємо, влітку 2025 року форвард перебрався до Атлетико з Наполі за 25 млн євро. У поточному сезоні Джакомо провів 14 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома асистами.