Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне підбив підсумки мадридського дербі проти Реала у півфіналі Суперкубка Іспанії. Його команда поступилася з рахунком 1:2 і завершила виступи в турнірі за крок до фіналу.

У складі Реала результативними ударами відзначилися Федеріко Вальверде та Родріго, тоді як єдиний м’яч Атлетіко забив Александер Сорлот. Попри швидко пропущений гол, матрацники намагалися нав’язати боротьбу фавориту.

Вальверде забив фантастичний гол, це був блискучий удар. Я вважаю, що ми добре зіграли, незважаючи на пропущений м’яч на самому початку. На жаль, нам не вдалося досягти головного — ми не змогли перемогти. У Реала достатньо досвіду, щоб вирішувати долю таких матчів, — передають слова Сімеоне іспанські ЗМІ.

У фіналі Суперкубка Іспанії команда Хабі Алонсо зустрінеться з Барселоною. Ель Класіко відбудеться 11 січня.