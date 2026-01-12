Півзахисник дортмундської Боруссії Джоб Беллінгем потрапив у сферу інтересів двох клубів іспанської Ла Ліги мадридського Атлетіко та Вільярреала. Обидва клуби вивчають можливість підписання англійського хавбека та оцінюють умови можливого трансферу.

Раніше повідомлялося, що Беллінгем розглядає відхід з Боруссії через брак ігрового часу. Футболіст приєднався до німецького клубу влітку минулого року, але поки що не зміг закріпитися в основному складі на постійній основі.

У поточному сезоні півзахисник провів 23 матчі у всіх турнірах, відзначившись двома результативними передачами. Зацікавленість команд Ла Ліги може стати для Беллінгема шансом отримати більш значущу роль та новий етап у кар'єрі.

