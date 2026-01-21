Галатасарай не програв Атлетіко в Лізі чемпіонів
Обидва клуби тримаються в зоні плей-офф
33 хвилини тому
Фото - Getty Images
Галатасарай в рамках 7 туру Ліги чемпіонів приймав Атлетіко. Матч в Стамбулі завершився з рахунком 1:1.
Іспанська команда відкрила рахунок на 4-й хвилині завдяки голу Джуліано Сімеоне, а на 20-й хвилині Маркос Льоренте автоголом зробив рахунок рівним.
Перед останнім туром групового турніру Атлетіко йде на 12-й позиції з 13 очками. Галатасарай - 17-й з 10-ма балами.
Ліга чемпіонів. 7 тур
Галатасарай - Атлетіко 1:1
Голи: Льоренте (автогол), 20 - Сімеоне, 4