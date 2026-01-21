Лондонський Арсенал став першим клубом у поточному розіграші Ліги чемпіонів, який достроково забезпечив собі вихід до 1/8 фіналу турніру. Команда Мікеля Артети досягла цього після переконливої перемоги над міланським Інтером у матчі 7-го туру загального етапу.

Поєдинок у Мілані завершився успіхом канонірів з рахунком 3:1. Дубль у складі гостей оформив Габріел Жезус, ще один м’яч у другому таймі забив Віктор Дьокереш. У господарів поля єдиним точним ударом відзначився Сучич.

Після семи зіграних матчів Арсенал набрав 21 очко та одноосібно очолив загальну турнірну таблицю, в якій змагаються 36 клубів. Від зони, що передбачає участь у 1/16 фіналу, лондонців тепер відділяє дев’ять очок, тоді як більшості команд залишилося провести лише один або два матчі.

Таким чином, каноніри достроково гарантували собі участь у плей-оф та стали першими, хто оформив вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026.