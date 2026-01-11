Галатасарай поступився Фенербахче в фіналі Суперкубка Туреччини. Матч у Стамбулі завершився з рахунком 0:2.

Фенер оформив по голу в кожному з таймів. Нещодавній новачок Гендузі відкрив лік забитим голам в Туреччині, а по перерві Остерволде остаточно зняв питання про переможця мінітурніру.

Варто відзначити, що вперше Суперкубок проходив в форматі фіналу чотирьох, а сам Фенербахче вперше з 2014 року став володарем трофею.

Cуперкубок Туреччини-2025. Фінал

Галатасарай - Фенербахче 0:2

Голи: Гендузі 28, Остерволде 48

