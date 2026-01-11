Галатасарай та Фенербахче визначили володаря Суперкубка Туреччини. Відео
Перший сезонний трофей
близько 2 годин тому
Фото - Getty Images
Галатасарай поступився Фенербахче в фіналі Суперкубка Туреччини. Матч у Стамбулі завершився з рахунком 0:2.
Фенер оформив по голу в кожному з таймів. Нещодавній новачок Гендузі відкрив лік забитим голам в Туреччині, а по перерві Остерволде остаточно зняв питання про переможця мінітурніру.
Варто відзначити, що вперше Суперкубок проходив в форматі фіналу чотирьох, а сам Фенербахче вперше з 2014 року став володарем трофею.
Cуперкубок Туреччини-2025. Фінал
Галатасарай - Фенербахче 0:2
Голи: Гендузі 28, Остерволде 48
