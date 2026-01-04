Відомо, за скільки Динамо готове продати Шапаренка в Фенербахче
Турецький гранд стежить за українським хавбеком
близько 2 годин тому
Турецький журналіст Бариш Озтюрк висловився про можливий трансфер півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка у Фенербахче.
За інформацією джерела, стамбульський клуб добре обізнаний з якостями 27-річного українського хавбека і справді тримає його в полі зору. Проте на даний момент Шапаренко не входить до пріоритетних цілей Фенербахче. Остаточне рішення щодо гравця буде ухвалено з урахуванням ходу переговорів з іншими потенційними новачками.
Повідомляється, що Динамо готове розглянути продаж футболіста за суму близько 8 мільйонів євро. На рахунку Шапаренка також 48 матчів у складі збірної України. Примітно, що у 2022 році півзахисник зазнав важкої травми коліна саме у зустрічі проти Фенербахче.
