Турецький журналіст Бариш Озтюрк висловився про можливий трансфер півзахисника київського Динамо Миколи Шапаренка у Фенербахче.

За інформацією джерела, стамбульський клуб добре обізнаний з якостями 27-річного українського хавбека і справді тримає його в полі зору. Проте на даний момент Шапаренко не входить до пріоритетних цілей Фенербахче. Остаточне рішення щодо гравця буде ухвалено з урахуванням ходу переговорів з іншими потенційними новачками.

Повідомляється, що Динамо готове розглянути продаж футболіста за суму близько 8 мільйонів євро. На рахунку Шапаренка також 48 матчів у складі збірної України. Примітно, що у 2022 році півзахисник зазнав важкої травми коліна саме у зустрічі проти Фенербахче.

