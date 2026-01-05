Сергій Разумовський

Головний тренер Трабзонспора Фатіх Текке прокоментував кадрові проблеми команди напередодні півфіналу Суперкубка Туреччини проти Галатасарая, зокрема й стан форварда Данила Сікана. Як повідомляє 61SAAT, наставник заявив, що українець отримав удар по нозі та приїхав разом із командою, накульгуючи.

Текке також звернув увагу на незручний календар: на його думку, для всіх чотирьох учасників турніру можна було підібрати більш прийнятну дату. За словами тренера, таймінг критично важливий саме для Трабзонспора, адже команда підходить до матчу з великими втратами – відсутні 9 гравців. Окрім Сікана, проблеми є й у Сердара, який, як зазначив Текке, приїхав хворим, і загалом колектив прибув на гру з «купою проблем».

Попри це тренер наголосив, що команда має власне бачення гри та план на матч, і, не шукаючи виправдань, прагне показати вболівальникам, як уміє боротися. Окремо він підкреслив важливість обійтися без нових травм – незалежно від рахунку, це принципово і для обох команд, і для нього особисто, адже попереду вирішальні зустрічі.

Матч Трабзонспор – Галатасарай відбудеться сьогодні, 5 січня. У поточному клубному сезоні Сікан провів 417 хвилин у 15 матчах, але навіть за такого ігрового часу має пристойні цифри: два голи та одна результативна передача.

Раніше повідомлялося, що Трабзоснпор звернувся до Федерації футболу Туреччини, щоб перенести Суперкубок.