Гамбург не пошкодував Баварію на очах у Компані
Шанс для Дортмунда підійти ближче
близько 1 години тому
Гамбург відібрав очки у Баварії в матчі 20 туру Бундесліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.
Майже через 18 років Венсан Компані повернувся на «Вольфспаркштадіон», відігравши кілька сезонів в футболці HSV.
Перший за 8 років домашній матч проти Баварії видався результативним. Гамбург вийшов на 34-й хвилині, отримавши право на пенальті, який реалізував Вієйра.
Під завісу першого тайму Кейн допоміг гостям піти на перерву за рівного рахунку.
На початку другої 45-хвилинки Діас вивів гостей вперед. Гамбургу знадобилось 7 хвилин, щоб Вушкович вдруге ощасливив місцевих фанатів.
У час, що залишився, Гамбург зумів вистояти. виборовши нічию в поєдинку з чемпіоном Німеччини.
Бундесліга. 20 тур
Гамбург - Баварія 2:2
Голи: Вієйра, 34 (з пенальті), Вушкович, 53 - Кейн, 42, Діас, 46
Поділитись