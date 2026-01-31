Гамбург відібрав очки у Баварії в матчі 20 туру Бундесліги. Поєдинок завершився з рахунком 2:2.

Майже через 18 років Венсан Компані повернувся на «Вольфспаркштадіон», відігравши кілька сезонів в футболці HSV.

Перший за 8 років домашній матч проти Баварії видався результативним. Гамбург вийшов на 34-й хвилині, отримавши право на пенальті, який реалізував Вієйра.

Під завісу першого тайму Кейн допоміг гостям піти на перерву за рівного рахунку.

На початку другої 45-хвилинки Діас вивів гостей вперед. Гамбургу знадобилось 7 хвилин, щоб Вушкович вдруге ощасливив місцевих фанатів.

У час, що залишився, Гамбург зумів вистояти. виборовши нічию в поєдинку з чемпіоном Німеччини.

Бундесліга. 20 тур

Гамбург - Баварія 2:2

Голи: Вієйра, 34 (з пенальті), Вушкович, 53 - Кейн, 42, Діас, 46