Сергій Разумовський

У 12-му турі німецької Бундесліги Гамбург на Фолькспаркштадіоні вирвав перемогу над Штутгуртом з рахунком 2:1 у драматичному матчі, розв’язка якого настала вже в компенсований час.

Господарі відкрили рахунок доволі рано: на 17-й хвилині Глатцель вдало замкнув передачу партнерів і вивів Гамбург уперед. Після голу команда віддала ініціативу супернику та шукала свої шанси в контратаках.

Гості цим скористалися вже після перерви. Додали в агресії й змогли відігратися: на 54-й хвилині Ундав відновив рівновагу, скориставшись помилкою захисту Гамбурга. Напруга на полі зросла, і на 81-й хвилині господарі залишилися в меншості – Рессінг-Лелесіт отримав червону картку, поставивши команду в дуже складне становище на кінцівку зустрічі. Здавалося, що Штутгурт дотисне суперника, однак Гамбург, попри чисельну меншість, вирвав перемогу: на 90+4-й хвилині Вієйра забив вирішальний м'яч, принісши господарям три надзвичайно важливі очки.

До вашої уваги огляд матчу.

Брайтон 22 бали та піднявся до топ-5. Ноттінгем із 12 пунктами залишився в одному очку від зони вильоту.

Бундесліга, 12-й тур

Гамбург – Штутгурт 2:1

Голи: Глатцель, 17, Вієйра, 90+4 – Ундав, 54

Гамбург: Гоєр, Торунаріга, Вушковіч, Капальдо, Мугайм, Ремберг, Локонга (Вієра, 67), Мікельбрансіс (Гочолейшвілі, 67),Рессінг-Лелесіт, Глатцель (Кенігсдорффер, 34, Рамуш, 87), Філіп (Балде, 68)

Штутгарт: Нюбель, Гендрікс (Міттельштедт, 87), Шабо, Аль-Дахіль, Штенцель (Левелінг, 46), Нарті (Штіллер, 57), Чема, Вагноман, Фюріх (Ундав, 40), Ель-Ханнус, Буанані (Йованович, 87)

Попередження: Рессінг-Лелесіт – Штенцель, Андрес, Ундав, Вагноман

Вилучення: Рессінг-Лелесіт, 81