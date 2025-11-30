Гамбург здійснив сенсацію, в меншості вирвавши у Штутгарта перемогу на 94-й хвилині. Відео
Вилучення лише додатково мотивувало футболістів легендарного клубу
близько 8 годин тому
У 12-му турі німецької Бундесліги Гамбург на Фолькспаркштадіоні вирвав перемогу над Штутгуртом з рахунком 2:1 у драматичному матчі, розв’язка якого настала вже в компенсований час.
Господарі відкрили рахунок доволі рано: на 17-й хвилині Глатцель вдало замкнув передачу партнерів і вивів Гамбург уперед. Після голу команда віддала ініціативу супернику та шукала свої шанси в контратаках.
Гості цим скористалися вже після перерви. Додали в агресії й змогли відігратися: на 54-й хвилині Ундав відновив рівновагу, скориставшись помилкою захисту Гамбурга. Напруга на полі зросла, і на 81-й хвилині господарі залишилися в меншості – Рессінг-Лелесіт отримав червону картку, поставивши команду в дуже складне становище на кінцівку зустрічі. Здавалося, що Штутгурт дотисне суперника, однак Гамбург, попри чисельну меншість, вирвав перемогу: на 90+4-й хвилині Вієйра забив вирішальний м'яч, принісши господарям три надзвичайно важливі очки.
До вашої уваги огляд матчу.
Бундесліга, 12-й тур
Гамбург – Штутгурт 2:1
Голи: Глатцель, 17, Вієйра, 90+4 – Ундав, 54
Гамбург: Гоєр, Торунаріга, Вушковіч, Капальдо, Мугайм, Ремберг, Локонга (Вієра, 67), Мікельбрансіс (Гочолейшвілі, 67),Рессінг-Лелесіт, Глатцель (Кенігсдорффер, 34, Рамуш, 87), Філіп (Балде, 68)
Штутгарт: Нюбель, Гендрікс (Міттельштедт, 87), Шабо, Аль-Дахіль, Штенцель (Левелінг, 46), Нарті (Штіллер, 57), Чема, Вагноман, Фюріх (Ундав, 40), Ель-Ханнус, Буанані (Йованович, 87)
Попередження: Рессінг-Лелесіт – Штенцель, Андрес, Ундав, Вагноман
Вилучення: Рессінг-Лелесіт, 81
