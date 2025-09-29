Жозе Моурінью, головний тренер Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, поділився очікуваннями від матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Коли я пішов з Порту, мій перший єврокубковий матч як тренера Челсі був якраз проти Порту. Під час роботи в Інтері я мільйон разів зустрічався з Барселоною, де раніше був помічником. У ролі тренера Фенербахче я грав проти Манчестер Юнайтед, проти Бенфіки.

Стемфорд Бридж – стадіон, де я виграв три титули чемпіона Англії; там я написав історію з Челсі. Челсі належить моїй історії, я належу історії Челсі. Але це футбол. Вони хочуть перемогти, хочу перемогти. До матчу я розумію, де перебуваю, після матчу розумію, де перебуваю; а під час гри я можу забути все і просто виборювати перемогу.