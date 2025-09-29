Моурінью: «Я належу історії Челсі, але це футбол»
Головний тренер Бенфіки поділився думками щодо зустрічі з колишньою командою в Лізі чемпіонів
13 хвилин тому
Жозе Моурінью, головний тренер Бенфіки українців Анатолія Трубіна та Георгія Судакова, поділився очікуваннями від матчу другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Челсі. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Коли я пішов з Порту, мій перший єврокубковий матч як тренера Челсі був якраз проти Порту. Під час роботи в Інтері я мільйон разів зустрічався з Барселоною, де раніше був помічником. У ролі тренера Фенербахче я грав проти Манчестер Юнайтед, проти Бенфіки.
Стемфорд Бридж – стадіон, де я виграв три титули чемпіона Англії; там я написав історію з Челсі. Челсі належить моїй історії, я належу історії Челсі. Але це футбол. Вони хочуть перемогти, хочу перемогти. До матчу я розумію, де перебуваю, після матчу розумію, де перебуваю; а під час гри я можу забути все і просто виборювати перемогу.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Челсі – Бенфіка відбудеться у вівторок, 30 вересня на Лондонському Стемфорд Бридж. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна на сторінці події Челсі – Бенфіка на Xsport.ua.
Моурінью також висловився щодо свого повернення до Ліги чемпіонів.