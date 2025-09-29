Журналіст talkSPORT Аніл Кандола переконаний, що Рубен Аморім втратить роботу в листопаді, адже керівництво Манчестер Юнайтед чекає завершення першого року контракту, щоб скоротити витрати на компенсацію.



Некомпетентність на найвищому рівні. Очевидно, до чого це веде. Замість того щоб діяти як поважний клуб, вони вичікують, аби ситуація менше вдарила по їхніх кишенях. Назвіть хоч один клуб, який чинить так само. Управління цим великим клубом просто огидне. Ніколи ще не було такого падіння, і це страшно бачити – наголосив Кандола у своїх соцмережах.

Португалець очолив Юнайтед у листопаді 2024 року після відставки Еріка тен Гага. За майже рік роботи команда завершила минулий сезон на 15-му місці АПЛ – найгіршому в історії клубу. Після шести турів нового чемпіонату манкуніанці йдуть 14-ми з сімома очками та готуються до матчу 4 жовтня проти Сандерленда.

За даними talkSPORT, співвласник клубу сер Джим Реткліфф вже спілкувався з Гаретом Саутгейтом щодо можливої співпраці. Англійський фахівець розглядається як головний кандидат на заміну Аморіма. Хоча тренер раніше заявляв, що може піти без компенсації, його відставка зараз оцінюється приблизно у 12 мільйонів фунтів.

Раніше, Аморім прокоментував своє можливе звільнення.