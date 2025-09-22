Мілан продовжує виявляти інтерес до українського форварда римської Роми Артема Довбика, повідомляє Asromalive.it.

За інформацією джерела, головний тренер россонері Массіміліано Алегрі незадоволений показниками свого нападника Сантьяго Хіменеса, через що клуб розглядає можливість продажу мексиканця взимку.

Як заміну Хіменесу в Мілані розглядають саме Довбика. У січні россонері можуть знову спробувати оформити трансфер 28-річного українця, який втратив місце в основному складі Роми.

Цього сезону Довбик провів 57 хвилин у трьох матчах. Рома йде четвертою у Серії А, набравши дев'ять очок у чотирьох зустрічах.

