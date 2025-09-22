Гасперіні зробив неочікувану заяву про Довбика
Тренер Роми вірить в українця
39 хвилин тому
Напередодні Рома у дербі мінімально обіграла Лаціо з рахунком 1:0, а український нападник Артем Довбик вийшов на поле лише після перерви.
Головний тренер римлян Джан П'єро Гасперіні зазначив, що його мета – допомогти Довбику повернути колишній високий рівень і робити це значно простіше, коли команда показує переможні результати.
«Нам потрібно розширити склад і розвинути деяких гравців, щоб вони стали сильнішими. Коли перемагаєш, працювати легше, але я завжди хвалив гравців. Тепер я хочу повернути Довбика на високий рівень», - сказав Гасперіні для la Gazzetta dello Sport.
Довбик цього сезону провів 57 хвилин у трьох поєдинках. Римський клуб після чотирьох турів знаходиться на четвертій позиції в Серії А, маючи в активі дев'ять очок.
Раніше повідомлялося, що Мілан спробує оформити перехід Довбика взимку.