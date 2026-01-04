Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні підбив підсумки матчу 18 туру Серії А проти Аталанти (0:1). Його слова наводить TuttomercatoWEB.

Ми зіграла в свою гру, створили більше моментів. Шкода, що не реалізували, ці матчі вирішуються епізодами, і вони не були на нашу користь. Аталанта - команда високої якості, що добре грає. У них повний склад, багато замін, багато гравців високого рівня. Вони створила чимало, але найкращі моменти були в нас

Гол Скальвіні? Це момент, що зрозумілий всім. Це знову викликає великі сумніви щодо VAR. Абсурд. Це неможливо. Це не можна пояснити. Скальвіні забив рукою, було порушення проти воротаря. Я не розумію, як можна припускатися таких помилок, - пояснив Гасперіні.