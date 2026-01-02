Римська Рома відхилила запит Дженоа, де грає Руслан Малиновський, на оренду українського форварда Артема Довбика, про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Як зазначає джерело, керівництво столичного клубу не влаштували фінансові умови пропозиції. Зокрема генуезці не були готові взяти на себе значну частину зарплати 26-річного нападника, що стало ключовою причиною відмови.

Цікаво, що під керівництвом нинішнього наставника Дженоа Даніеле Де Россі Довбик вже виступав у складі Роми. У той період українець провів чотири матчі та відзначився одним забитим м'ячем, зумівши заслужити довіру тренера.

Раніше в італійських ЗМІ також з'являлася інформація про інтерес до Довбика з боку інших клубів Серії А, включаючи Комо та Мілан, проте конкретних кроків трансферу поки що не було.

Раніше колишній захисник Мілана висловився щодо гри Довбика цього сезону.