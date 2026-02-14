Геній Модрича допоміг Мілану дотиснути новачка Серії А
Суперветеран запалює на Апеннінах
11 хвилин тому
Піза в стартовому матчі 25 туру Серії А приймала Мілан. Матч завершився з рахунком 1:2.
Новачок Серії А не дотерпів лічені хвилини до кінця першого тайму, пропустивши гол в роздягальню від Лофтуса-Чіка.
У другому таймі Мілан понісся закривати гру. Це конвертувалось в зароблений пенальті на 56-й хвилині, який не реалізував Фюллькруг.
Зрозумівши, що не все втрачено, Піза знайшла свій момент на 71-й хвилині - Лойола виявився найспритнішим в штрафному гостей, відновивши паритет.
На 85-й хвилині настав зоряний час Модрича. 40-річний ветеран перехопив м'яч, обігрався в стінку з Річчі, елегантно перекинувши воротаря Пізи.
Заключні хвилини команда Массіміліано Аллегрі залишилась в меншості, коли у Рабьо здали нерви, отримавши дві жовті.
Серія А. 25 тур
Піза - Мілан 1:2
Голи: Лойола, 71 - Лофтус-Чік, 39, Модрич, 85
