Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук в інтерв'ю XSPORT поділився враженнями від молодіжного чемпіонату світу-2025, який проходить в Чилі.

19-річний вихованець Металіста, який на цьому турнірі забивав Пд. Кореї (2:1) та Панамі (1:1), пропускатиме сьогоднішній поєдинок 3 туру проти Парагваю.

Фото - УАФ

– Геннадію, розкажи як пройшла зміна локації?

– Все супер. Вчора встигли потренуватись в Сантьяго. Готуємось до Парагваю в звичному режимі.

– Додалось прихильників серед місцевої публіки?

– Ми вдячні кожному вболівальнику, який нас підтримує. Це додає тобі енергії.

– Телефон не розривався від бажаючих привітати з двома голами на ЧС?

– Багато повідомлень. Дуже приємно, чесно зізнаюсь. Всі розуміють важливість цих матчів і кожне очко для нас на вагу золота.

– Матч з Парагваєм ти пропускаєш. Вдалося відпустити цю ситуацію?

– Я багато думав перед грою, щоб раптом не отримав жовту, бо я розумів, що це може бути друга. На наступний день прокинувся і розумієш, що десь є моя провина, що не зіграю. Навіть з моїм сусідом по кімнаті говорив: Блін, я завтра не граю. Давайте, пацани.

– Тобі простіше було б грати, ніж сидіти на трибуні?

– Складніше дивитись з боку. Кожен момент ти емоційно сприймаєш на лавці. Можу навести приклад матчу з Норвегією, коли я отримав травму на Євро. Чим ближче до матчу, тим більше починає ковбасити.

– З ким ділиш номер?

– Український Нуну Мендеш – Вернаттус.

– Після матчу з Панамою багато обговорювалось, що суперник вдавався до речей, які футбол не прикрашають.

– Грати на результат і некрасиво грати – дві різні речі. Коли з самого початку гри вони почали лежати по 10 хвилин, падати, кричати. Айнел, який грає за Чорноморець, навчив своїх нашої лайки нецензурної. Всю гру нас провокували, про війну казали погані речі.

Фото - УАФ

– З ким було грати найтяжче?

– Однозначно з Пд. Кореєю. Граюча команда, сильні атлетично, намагаються грати в футбол. Кожен стандарт від них створював нам проблеми.

– Південна Корея і Панама багато створили вам клопоту в зоні завершення. Функціоналки бракує дотискати?

– Жодна з команд не хоче поступатись. Кожна помилка тут на вагу золота. Панама зрівняла, вони низько опустились, збивають темп і важко даються моменти з таким суперником.

– Не нагадало тобі це Першу лігу, коли проти Металіста суперник часто діяв другим номером?

– Дійсно, Панама за своїм стилем нагадувала команди, які у Першій лізі.

– На твій погляд, використання VAR з челенджами більше шкодить?

– Ви самі бачили, як панамці челенджами затягували гру. Ми дивились матчі інших команд на турнірі і в тих ситуаціях, де не було приводу просити челендж, намагались збивати темп.

– В твоєму випадку, Панама брала челендж на предмет твого вилучення. Звідки там взялась жовта картка?

– Я так само перепитав за це у арбітра, на що почув у відповідь, ніби він забув її дати одразу. Хоча VAR дивились на предмет прямого вилучення, а жовті картки не підпадають під перегляд. Я цього не зрозумів.

– Як підтримали Олександра Пищура після незабитого пенальті?

– Ми – одна команда. Нічого страшного не трапилося. У нас одна спільна мета і ми дуже сильно підтримуємо один одного. Як тоді на Євро U-19, так і зараз ми з хлопцями є колективом однодумців.

Фото - УАФ

– Турнірна ситуація перед останнім туром створює тиск на команду?

– Ми налаштовуємо себе на максимум. Зробимо все від себе залежне, щоб виграти і фінішувати першими.

– На Мундіаль не змогли приїхати кілька гравців, які залишились в клубах. Наскільки їх відсутність послабила наш потенціал?

– Незалежно від гравців ми притримуємось власного стилю.

– Яка з команд найбільше приглянулась тобі?

– Я б відмітив Мексику і Аргентину.

– Монреаль одразу погодився відпустити на ЧС?

– Дмитро Станіславович перед тим, як надіслати запрошення попросив поговорити з керівництвом. Мені сказали, що без проблем відпустять, за що вдячний Монреалю.

– Як у тебе справи йдуть в новій команді?

– Перші 3 місяці в Канаді були важкими у всіх аспектах. Нова країна, середовище, нова команда. Потрібно було вирішити побутові питання. Старт сезону пропустив через травму, відновився, потім ще одну травму отримав.

– Забагато випробувань, як для 18-річного хлопця.

– Психологічно дуже складно. Батьки та друзі сильно підтримували. З часом за полем і на ньому все стало на свої місця.

– Англійську підтягував на місці чи завчасно себе готував?

– Будучи в Металісті я вчив англійську, але вже на місці зрозумів, що цього замало, щоб безперешкодно говорити з місцевими, розуміти сленг, акцент.

– В Монреалі багато наших?

– Не сказав би, що справді багато. Таксистів зустрічав. Відвідував українську церкву, де переважно громада проводить служіння, різні івенти.

– МЛС більше про футбол чи спортивне видовище?

– Якщо говорити про навколофутбольні речі, то вони дійсно вміють подати у гарній обгортці. В плані футболу я не очікував, що в цій лізі всі команди грають в футбол, інтенсивність на високому рівні. Необхідно було призвичаїтись все робити на високій швидкості.

– Реальність перевершила очікування?

– 100%!

– Який футбол сповідує Монреаль?

– Гра першим номером, все на м'ячі, створюємо багато моментів, незалежно від суперників. За всіма показниками ми можемо бути на голову вище за суперника, але підсумковий результат не завжди на нашу користь.

– На твій погляд, проблеми Монреаля в ментальній площині могли завадити поборотись за плей-оф?

– Багато молодих гравців, але кожна невдача по своєму прибиває, хоча тренер всіляко намагається нас підтримувати, вселяти віру в те. що ми йдемо правильним шляхом.

Геннадий Синчук / Фото - ФК Монреаль

– Нестабільні результати сильно б'ють по психології?

– Я це проходив в Металісті, коли перший сезон ми боролись внизу, а потім команда обкаталась в Першій лізі і могла цілком претендувати на перехідні матчі. Суперник може створити 1-2 моменти за всю гру і виграти, хоча ми виглядали доволі непогано. Такі штуки спонукають тебе ще більше працювати. Після чорної смуги завжди настає біла. З часом воно обов'язково приведе до бажаного результату.

– Ще не перейняв звичку місцевих швидко забувати невдачі і переключати фокус, що поза футболом?

– Я завжди самокритичний по відношенню до себе і певні моменти деякий час ношу з собою. Проаналізував, зробив висновки, і рухаюсь далі.

– Найбільш пам'ятний момент – дебют проти Маямі чи гол Остіну?

– Проти Маямі я вперше зіграв в МЛС. Дуже хотів нарешті дебютувати. Грати проти найкращих гравців світу – неймовірні відчуття, які двома словами не опишеш. Після гри не міг повірити, що Мессі, Бускетс, Суарес грали проти тебе.

З іншого боку, я був радий забити дебютний гол в МЛС проти Остіна, але глобально для мене він на другому плані, адже мій шлях у цій лізі тільки на етапі становлення.

Вирішальний матч збірної України у групі на ЧС, повернення УПЛ. Трансляції матчів 3 жовтня