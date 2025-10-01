Панама виставила шлагбаум перед Україною на ЧС U-20
Синьо-жовті поділили очки
близько 4 годин тому
Збірна України U-20 поділила очки з Панамою в 2 турі ЧС-2025. Матч у Вальпараїсо завершився з рахунком 1:1.
Стартова активність команди Дмитра Михайленка призвела до призначеного пенальті у ворота Панами. Перший удар з позначки схибив Пищур, проте вбігання панамського футболіста дозволило перевиконати 11-метровий, який реалізував Синчук.
Відсунувши гру від власних воріт Панама пішла шукати щастя біля наших воріт. Одна з вилазок на ворота Крапивцова призвела до забитого голу у виконанні Еррери.
По перерві синьо-жовті спробували накрутити оберти, але ставка Панами на гру другим номером дозволила їм не дати Україні наблизитись до виходу з групи, відклавши питання про путівку в плей-офф на заключний тур.
ЧС-2025 (U-20). 2 тур. Група В.
Україна - Панама 1:1
Голи: Синчук, 6 (з пенальті) - Еррера, 36
Ліга чемпіонів. Ліверпуль програв Галатасараю, розгромні перемоги Атлетіко, Інтера, Марселя та Баварії.
Поділитись