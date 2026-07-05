Сергій Разумовський

Легендарний німецький тренер Юрген Клопп досягнув остаточної домовленості з Німецьким футбольним союзом і має очолити збірну Німеччини.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X, 59-річний фахівець узгодив із Бундестім умови довготривалого контракту. Очікується, що концерн Red Bull, де Клопп обіймає посаду глобального директора з футболу, не перешкоджатиме його відходу заради повернення до тренерської роботи.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

За інформацією джерела, Клопп наразі ще обговорює окремі деталі нового проєкту. Головною метою фахівця стане повернення збірної Німеччини на вершину світового футболу після невдалих виступів команди в попередні роки.

У Red Bull уже розглядали варіанти заміни Клоппа. Одним із кандидатів називався Олівер Гласнер, однак колишній наставник Крістал Пелас, за наявною інформацією, близький до того, щоб очолити Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, Юрген Клопп відійшов від тренерської діяльності у 2024 році після завершення роботи в Ліверпулі. До цього німецький спеціаліст очолював Майнц та дортмундську Борусію, з якою ставав чемпіоном Німеччини та виходив у фінал Ліги чемпіонів.

На цій посаді Клопп замінить Юліана Нагельсманна, під керівництвом якого збірна Німеччини провалила ЧС-2026.