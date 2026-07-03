Павло Василенко

Юліана Нагельсманна звільнили з посади головного тренера збірної Німеччини. Сенсаційне повернення Юргена Клоппа на роботу все ближче.

Німеччина вже завершила свою участь на чемпіонаті світу-2026. Після перемог над Кюрасао (7:1) та Кот-д'Івуаром (2:1), вона програла Еквадору (1:2) та Парагваю (1:1, по пенальті – 3:4).

В результаті, Нагельсманна було звільнено з посади головного тренера збірної Німеччини. У п'ятницю було опубліковано заяву з цього приводу, яка підтверджує нещодавні спекуляції.

Нагельсманн попросив про звільнення від своїх обов'язків у розмові з президентом федерації Берндом Ноєндорфом. Його помічники, Беньямін Глюк та Беньямін Гюбнер, також пішли разом з ним.

«Я хотів би подякувати своєму персоналу та всім, хто нас підтримував, і перш за все гравцям, з якими я мав честь працювати в атмосфері взаємної довіри. Особлива подяка також нашим уболівальникам: ви підтримували нас, ви довіряли нам, ви давали нам енергію навіть у важкі моменти. Я щиро перепрошую і глибоко шкодую, що ми вас підвели і не змогли подарувати вам більше безсонних ночей на чемпіонаті світу. Ви заслуговували на набагато більше», – сказав він.

Водночас було оголошено, що федерація має намір розпочати переговори з Юргеном Клоппом. Клопп висловив готовність обійняти цю посаду. Це означало б його повернення до тренерської роботи.

Клопп раніше працював у Майнці, Боруссії Дортмунд та Ліверпулі. Він залишив тренерську кар'єру у 2024 році, щоб стати директором з міжнародних зв'язків у Red Bull.