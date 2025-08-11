Герой першого туру УПЛ: «Віримо в позитивний результат у матчі із Зорею»
Футболіст оцінив найближчого суперника
30 хвилин тому
Фото - ФК Кудрівка
Півзахисник Кудрівки Андрій Сторчоус в інтерв’ю сайту «Український футбол» поділився очікування від матчу другого туру УПЛ з луганською Зорею.
«Зоря – дуже хороша команда, з якісним підбором виконавців. Грають у цікавий футбол, з високими цілями.
Ми спокійно готуємось до цієї гри, хочемо продемонструвати свій футбол і віримо в позитивний результат».
Нагадаємо, що у першому турі УПЛ Кудрівка перемогла Олександрію з рахунком 3:1, а Сторчоус оформив дубль.
Матч Зоря – Кудрівка пройде сьогодні. Початок – о 18:00.
Поділитись