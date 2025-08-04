41-річний президент Кудрівки в інтерв’ю УПЛ ТБ пообіцяв дебютувати на рівні Прем’єр-ліги. Власник клубу заявлений на турнір на позиції нападника під 11-м номером.

Звичайно. Ви ж бачите по мені, я тримаю себе у формі. Я сьогодні 1.90 см зростом і 88 кілограм на вагах, тому, звичайно, зараз не вистачає часу для повноцінних тренувань з командою, але я точно знайду його і точно дебютую у вищій лізі. І дуже сподіваюсь допомогти своїй команді.

Зараз, мабуть, радість від того, що ми робимо історію Кудрівки, бо Кудрівка дійсно грає перший матч в УПЛ. Я вірю в свою команду, вірю в те, що ми будемо у Вищій лізі. Є цілі, які стоять ще вище, тому за результат я спокійний. Знаю, що команда готувалася, підготовлена, і знаю, що ми досягнемо тих цілей, які є в команди.

Спочатку, коли ми тільки 1 червня отримали путівку в УПЛ, були одні завдання – це адаптуватися, закріпитися. А сьогодні завдання стоять зовсім інші. Я виступав перед командою і сказав: «Нам потрібен максимальний результат у кожному матчі». Результат кожного матчу стоїть сьогодні ціллю для команди Кудрівка.

Тотовицький, Морозко, Векляк? Ці хлопці з командою вже тренувалися давно. Оголосили ми вчора про підписання, про орендні договори з іншими футболістами. Це хлопці, які мають великий досвід, перш за все, ігор у Вищій лізі України, мають досвід перебування в командах Вищої ліги.

І деякі з цих хлопців – це чернігівські хлопці, які, мабуть, з подвійним завзяттям і з подвійною мотивацією допоможуть Кудрівці. Ми з ними індивідуально з кожним проговорили, кожен розуміє, що таке Чернігівська область, що таке футбол у Чернігові. Тому я впевнений, що ці хлопці додадуть нам упевненості в майбутніх матчах УПЛ.