Сергій Разумовський

Ведучий програми «ТаТоТаке» Михайло Співаковський звернув увагу на виступи півзахисника Павла Люсіна у складі юнацької збірної України U-19. Журналіст високо оцінив роль футболіста в грі команди та наголосив, що його вплив на атакувальні дії збірної був дуже помітним.

За словами Співаковського, Люсін став одним із ключових гравців юнацької збірної України на цьому етапі. Він зазначив, що значна частина результативних атак команди так чи інакше була пов’язана саме з діями хавбека. Журналіст оцінив його внесок приблизно у 70% голів команди, маючи на увазі забиті м’ячі, асисти або участь у розвитку атак, які завершувалися взяттям воріт.

Водночас варто зазначити, що фактично Люсін був причетний до всіх голів збірної України U-19. Щонайменше два м’ячі команда забила після його подач, хоча в офіційному фінальному протоколі ці епізоди не були записані на рахунок півзахисника як результативні дії. Попри це, його роль у створенні моментів і загальному малюнку гри залишалася дуже важливою.

Окремо Співаковський зупинився на клубній перспективі футболіста. Павло Люсін належить Динамо, однак у першій команді київського клубу зараз дуже висока конкуренція. Саме тому молодому гравцеві, на думку журналіста, необхідна регулярна ігрова практика на дорослому рівні, щоб продовжувати прогресувати та не втратити темп розвитку.

Співаковський вважає, що виступи Люсіна за юнацьку збірну України вже могли привернути увагу низки клубів української Прем’єр-ліги. Він припускає, що за півзахисником зараз уважно стежать команди, які можуть бути зацікавлені в оренді молодого динамівця. Серед можливих варіантів для продовження кар’єри журналіст назвав Зорю та Чорноморець як умовні приклади клубів, де Люсін міг би отримати більше ігрового часу.

Нагадаємо, збірна України U-19 виграла групу юнацького Євро, вийшла до півфіналу та на чемпіонат світу-2027 (U-20).