Гецко: «Дуже сумніваюсь у тому, що Костюк надовго»
Експерт висловився про можливого нового тренера біло-синіх
25 хвилин тому
Ігор Костюк. Фото - ФК Динамо
Колишній нападник збірної України Іван Гецко в інтерв’ю сайту Sport-express.ua скептично оцінив майбутнє в.о. головного тренера Динамо Ігоря Костюка на своїй посаді.
«Дуже сумніваюсь у тому, що він надовго… Він, може, й не поганий фахівець, але не для дорослої команди. Динамо потрібен досвідченіший наставник, тренер з авторитетом, якого поважатимуть всі гравці у колективі – як молодь, так і ветерани, а також дослуховуватись до його думки й керівники клубу».
Наразі Динамо займає шосте місце в УПЛ, маючи 23 очки після 15 турів.
В Лізі конференцій біло-сині за тур до фінішу йдуть 28-ми і вже втратили шанси на плей-оф.
