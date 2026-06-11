Павло Василенко

На чемпіонаті світу, який офіційно розпочинається сьогодні, європейські команди традиційно та статистично домінують, коли йдеться про середній зріст команд.

Згідно з офіційними даними та аналізом складу команди на цьому чемпіонаті, на самому верху списку знаходяться дві команди. Збірні Боснії і Герцегони та Норвегії ділять перше місце з вражаючим середнім зростом команди 187,2 см.

Найвищий футболіст – боснієць Стієпан Радельїч – має зріст 2,01 м.

Відразу за ними у списку найвищих національних команд знаходяться інші європейські збірні:

Швеція (середній зріст 186,2 см)

Бельгія (середній зріст 185,8 см)

Чесхія (середній зріст 185,7 см)

Німеччина (середній зріст 185,4 см)

З іншого боку, такі команди, як Саудівська Аравія, Південна Африка та Катар, мають найнижчі середні показники на чемпіонаті (178,4 см), тоді як Сезар Яніс з Панами (1,60 м) та Марсело Флорес з Канади (1,64 м) є одними з найнижчих гравців.

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.