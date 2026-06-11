Павло Василенко

Національна збірна Гаїті була змушена змінити дизайн своєї форми лише за кілька днів до свого першого матчу на чемпіонаті світу. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила мотив, що зображує історичну воєнну сцену, який був частиною оригінальної версії форми.

На футболках було зображено зображення битви при Вертьєрі 1803 року, яка відіграла ключову роль у здобуття незалежності Гаїті, а гравці також носили їх під час двох товариських матчів у Флориді.

Колумбійський виробник Saeta заявив, що проконсультувався з ФІФА щодо зміни дизайну, щоб він відповідав правилам федерації та не містив політичного послання. Однак компанія заявила, що оригінальний дизайн мав на меті віддати шану чоловікам і жінкам, які зробили свій внесок у вільне майбутнє Гаїті, і не був політичною заявою.

Гаїті вперше за 52 роки зіграє на чемпіонаті світу. Перший матч у групі C вони зіграють у суботу, 13 червня, в Бостоні проти Шотландії, а потім зустрінуться з Бразилією та Марокко.

Кваліфікація на турнір вважається однією з найвизначніших історій кваліфікації, оскільки країна давно стикається з бандитським насильством і не може проводити домашні матчі на власній території, повідомляє AFP.

Вперше у чемпіонаті світу візьмуть участь 48 команд. Загалом під час турніру буде зіграно 104 матчі. Кількість господарів також безпрецедентна – турнір спільно приймають Сполучені Штати, Канада та Мексика. Ще ніколи чемпіонат світу не проводився на території трьох країн.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.