Павло Василенко

У матчі-відкритті 23-го чемпіонату світу зіграють господарі поля Мексика проти Південної Африки в групі А.

Чемпіонат прийматимуть Мексика, США та Канада, а матч-відкриття повторить поєдинок Мундіалю 2010 року в Південній Африці, рівно 16 років потому. Початок гри заплановано на четвер, 11 червня, о 22:00 за київським часом на стадіоні «Ацтека» у Мехіко, який приймав вже два чемпіонати світу (1970, 1986).

Господарі є явними фаворитами і будуть під великим тиском, але вони виграли лише один із трьох напружених матчів. Останній раз африканська команда забила завдяки Рафаелю Маркесу, який зараз є помічником тренера Хав'єра Агірре. Його команда досягла свого найкращого результату на двох чемпіонатах світу на домашній землі, дійшовши до чвертьфіналу та посівши шосте місце.

У розширеному форматі чемпіонату світу з 48 команд Мексику можна вважати фаворитом на вихід з групи А, до якої також входять Республіка Корея та Чехія. Результати останніх матчів також грають на користь мексиканців, оскільки вони не програли жодного матчу цього року.

Південна Африка вперше з 2010 року, коли приймала турнір, зіграє на чемпіонаті світу. Підготовку команди зірвали візові проблеми, які затримали приїзд кількох футболістів. ПАР втратила дорогоцінний час на акліматизацію до умов у Мексиці.

Очікується, що на оновленому стадіоні «Ацтека» пануватиме святкова атмосфера та будуть присутні понад 80 000 глядачів. На церемонії відкриття виступить культова колумбійська співачка Шакіра, яка разом зі співаком Burna Boy виконає офіційну пісню чемпіонату «Dai Dai». Окрім вищезгаданого дуету, також виступлять Джей Балвін та південноафриканська співачка Tyla. Продюсером церемоній є Марко Баліч, креативний директор кількох церемоній відкриття Олімпіади, включаючи зимові Олімпійські ігри 2026 року.

Церемонія відкриття розпочнеться о 20:30 за київським часом, а решта двох країн-господарів проведуть власні відкриття. Кожна країна-господар привнесе свій власний візуальний стиль до церемонії, а Мексика привезе свої традиційні фігурки з паперу papel pikado.

«Чемпіонат світу з футболу ФІФА – це подія, яку весь світ переживає разом, і це починається з того, як ми його відкриємо», – цитує президента ФІФА Джанні Інфантіно Al Jazeera.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

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