Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко підбив підсумки матчу 3 туру ЧС-2025 проти Парагваю (2:1). Його слова наводить Суспільне.

Важко грати через два дні на третій. Та в нас є хлопці, які будь-якої миті вийдуть та допоможуть. Ми помітили, що дехто втомився, вирішили зробити заміни й побачили, що гірше від цього не стало.

Приємно, що заміни виявилися результативними. Ми дуже задоволені хлопцями - і Матвієм Пономаренком, і Максом Деркачем, бо вони вийшли на поле вмотивованими, із бажанням. Доля нагородила їх забитими м'ячами.

Не вираховував, на яку команду можемо вийти в плей-оф, не знаю. Хочеться просто привітати вболівальників. Ця перемога для всіх українців, для всіх, хто нас підтримує. Ми дуже задоволені й щасливі. Рухаємося далі, - розповів Михайленко.